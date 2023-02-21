Путин предложил создать специальный госфонд для помощи ветеранам СВО и семьям погибших

Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших. В послании Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания. При этом, создание спецфонда не снимает ответственности со всех органов власти, подчеркнул президент.

«Фонд должен работать по принципу одного окна, за каждым человеком должен быть закреплен соцработник», — заявил Путин.

Президент также отметил, что отделения фонда уже в этом году должны быть развернуты во всех регионах страны.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — заявил Путин.

Кроме того, Путин поручил установить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая дороги, всем участникам спецоперации, так как служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.

