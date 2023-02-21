РФ будет реагировать на попытки перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния

Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния.

Об этом в ходе выступления перед Федеральным собранием заявил президент России Владимир Путин.

«Элиты Запада не скрывают свои цели — нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России… Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал глава государства, добавив, что Россия будет реагировать соответствующим образом.

Ранее Путин отметил, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину оружия, в том числе ядерного; США и НАТО, по словам российского лидера, признаются «публично, открыто, не стесняясь» в том, что готовили подвластный им киевский режим к большой войне. «Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне — я хочу это подчеркнуть, — именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», — заявил президент.

Владимир Путин 21 февраля озвучивает в Гостином дворе послание к Федеральному собранию — первое с начала спецоперации 24 февраля 2022 года.