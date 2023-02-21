«Приступить, не затягивая»: Путин поручил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по ставке ниже рыночной. Оглашая послание Федеральному собранию, глава государства подчеркнул, что к строительству такого жилья «нужно приступить, не затягивая».

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«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов, это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — заявил Путин.

Президент отметил, что вопрос этой программы уже обсуждался с правительством.

«Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах», — заявил Путин.

