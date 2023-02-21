Путин пообещал возродить порты Азовского моря

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, отметил, что поддержка жителям новых регионов России будет только наращиваться. Будут возрождены порты Азовского моря, которое стало внутренним морем России, построены новые дороги. Глава государства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться и Волго-Каспийскому каналу в рамках развития международного коридора «Север — Юг».

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«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией», — заявил Путин.

Президент также отметил, что особое внимание сейчас будет уделяться международному коридору «Север — Юг». Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу, по его словам, смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метров.

«Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор», — подчеркнул Путин.

