Путин: Россия приостанавливает свое участие в договоре об СНВ

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не прекращает, но приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что переговорный процесс по ядерным вооружениям складывается сейчас таким образом, что стороной в нем выступают уже не одни США, с которыми заключен ДСНВ, а НАТО целиком.

Президент заявил, что Россия для возобновления работы в рамках ДСНВ должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО, включая арсеналы Великобритании и Франции.

США, сообщил также Владимир Путин, готовят натуральные испытания новых систем ядерного оружия. МО РФ и Росатом также должны подготовиться к испытанию российского ядерного оружия, если США пойдут на аналогичные испытания, отметил президент. «Если США проведут ядерные испытания, то и мы тоже проведем», — заявил Владимир Путин.