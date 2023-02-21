Посол США в России была вызвана в МИД РФ

Российское внешнеполитическое ведомство 21 февраля вызвало на Смоленскую площадь американского посла в Москве Линн Трейси.

Как говорится в сообщении на сайте МИД РФ, главе американской дипмиссии был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима.

В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка украинской армии вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры РФ наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта.

Кроме того, указано, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая граждан США, представляют собой законную цель.

«В этой связи послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», – сообщает МИД РФ.

Помимо этого, Москва акцентировала внимание на то, что американские власти должны дать объяснения относительно взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных.

Как ранее писал «Эксперт», 7 февраля посольству США в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России.

Внешнеполитическое ведомство констатирует, что, несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте от 9 декабря 2022 года американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания.

Кроме того, посольство распространяет фейки о ВС РФ, что относится к уголовно наказуемым деяниям. Новому послу США в Москве Линн Трейси, которая была принята в МИД 30 января для вручения копий верительных грамот, сделали жёсткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей РФ и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.