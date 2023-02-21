Пушки вместе с «маслом»

В своем Послании Федеральному Собранию во вторник Владимир Путин озвучил два весьма существенных с точки зрения понимания того, как планируется финансировать достижение Россией технологического суверенитета, тезиса.

Во-первых, Президент заявил, что будет развернуто массовое, серийное производство созданных по самым современным технологиям и превосходящих зарубежные аналоги образцов вооружений и техники за счёт активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего бизнеса.

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Во-вторых, он отметил, что речь в данном контексте не идет о переориентации промышленности исключительно на военные нужды по принципу «пушки вместо масла». Государство устами своего главы обещало поддержать размещение акций быстрорастущих высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке, и постараться сделать так, чтобы в российской экономике работали деньги и бизнеса, и граждан.

«Малые и средние по размерам фирмы и предприятия могут в принципе внести свой посильный вклад в разработку и производству новейших вооружений. Конечно, речь не идет о самостоятельном выпуске ими ракет с ядерным зарядом, тут помощь может быть совершенно иного рода, например, создание беспилотников, которые показали высокую эффективность при поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины. Для их производства не нужны большие по размерам заводы. То же самое можно сказать про выпуск комплектующих — ряд позиций наверняка можно выпускать на предприятиях с небольшой численностью сотрудников. Замечу, что малый бизнес уже активно участвует в производстве военной техники для нужд национальной безопасности России, поставляя для него алюминиевые и медные полуфабрикаты», — отметил по данному поводу в комментарии «Эксперту» доктор экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

При этом он полагает, что налоговые льготы как для высокотехнологичных компаний, намеренных выйти на фондовый рынок, так и для потенциальных покупателей их акций, точно не помешают. В первом случае они помогут предприятиям получить лучшее финансирование своих проектов за счет продажи акций. Во втором — создадут стимулы для приобретения ценных бумаг физлицами и заодно дадут толчок развитию фондового рынка, сильно просевшего в 2022 году.

«Вхождение на рынок с новыми технологиями содержит достаточно высокий риск. Следовательно, инвесторы будут думать, как его избежать, а желания инвестировать у них будет меньше. В случае поддержки государством и выставления гарантий в том или ином виде интерес к таким проектам значительно возрастет. Таким образом, государство может ускорить развитие высокотехнологичных проектов, в том числе за счет притока инвестиций», — в свою очередь заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он добавил, что страхование любых средств граждан приводит к ощутимому снижению финансовых рисков, включая различные инвестиционные проекты. Следовательно, этот шаг может стимулировать инвестиционную активность физических лиц, что и является примером работы «гражданских» денег в экономике.

«Фондовый рынок — это один из сегментов рынка капитала, а задача рынка капитала трансформировать деньги граждан и компаний, сбережения и богатство в долгосрочные инвестиции. То есть предоставляется возможность вкладывать капиталы в долгосрочное развитие как отдельных компаний и отраслей, так и регионов и страны в целом в расчете на постоянное получение прибыли также в течение длительного периода. Поскольку в России долгое время значительная часть национального дохода создавалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте за границей, российский рынок капитала оставался и остается незначительным и периферийным, а с уходом иностранных инвесторов он стал еще и малоликвидным, и сверхспекулятивным, и нестабильным», — посетовал «Эксперту» генеральный директор АО «УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«“Есть вещи поважнее фондового рынка” — в этой известной фразе сосредоточено истинное отношение чиновников к проблемам и перспективам развития торговли ценными бумагами, в чем российские инвесторы неоднократно убеждались. Но сейчас, когда стоит задача трансформировать внутренние сбережения и приходящую в страну экспортную выручку в инвестиционный капитал для развития российской экономики, необходимо доказать всем нынешним и будущим инвесторам и собственникам капиталов, что фондовый рынок — это не казино для финансовых спекуляций, не черная дыра, постоянно уничтожающая накопления граждан, не джунгли инсайдерской торговли, а важный для страны институт финансовой инфраструктуры», — подчеркнул Александр Лосев.

Он добавил, что в данной инфраструктуре должны быть опорные инвестиционные банки и фонды, с одной стороны, и объекты инвестиций, обладающих гарантиями сохранности и привлекательными условиями для вложения средств, с другой. «А наилучшие гарантии может дать только государство. И в значительной степени лишь государство – законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Они могут создать благоприятные условия для функционирования фондового рынка и справедливые правила, которые примут его участники», — резюмировал эксперт.

В заключение стоит отметить, что озвученная Владимиром Путиным инициатива по своей сути является попыткой обеспечить интенсивную капитализацию высокотехнологичных стартапов через IPO. Дело, безусловно, благое, однако в текущих российских экономических реалиях сделать это будет не так уж просто. Да и времени на это может потребоваться несколько больше, чем запланировано.