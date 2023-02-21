Путин безоговорочно развернул акции вверх

Резкое падение российского рынка акций на прошлой неделе было вызвано преимущественно страхами ухудшения геополитической ситуации. Трейдеры не исключали, что в ходе Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявит об изменении статуса СВО и начале проведения более жесткой политики в отношении западных стран. Никак не утихали и предположения о проведении новой волны мобилизации.

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