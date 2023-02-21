Финансовые рынки Фондовый рынок

Путин безоговорочно развернул акции вверх

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
21 февраля 2023, 18:44

Российский рынок акций уверенно вырос в ходе оглашения Послания президента РФ Федеральному Собранию. К вечеру вторника на Мосбирже не было ни одной падающей бумаги. Пара доллар-рубль вновь развернулась вниз от сильного сопротивления.

Коллаж: Тамара Ларина