Резкое падение российского рынка акций на прошлой неделе было вызвано преимущественно страхами ухудшения геополитической ситуации. Трейдеры не исключали, что в ходе Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявит об изменении статуса СВО и начале проведения более жесткой политики в отношении западных стран. Никак не утихали и предположения о проведении новой волны мобилизации.
Путин безоговорочно развернул акции вверх
Российский рынок акций уверенно вырос в ходе оглашения Послания президента РФ Федеральному Собранию. К вечеру вторника на Мосбирже не было ни одной падающей бумаги. Пара доллар-рубль вновь развернулась вниз от сильного сопротивления.
Коллаж: Тамара Ларина
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