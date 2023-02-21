Путин призвал предпринимателей быть «бойцами бизнеса», а не «второсортными чужаками»

По словам Владимира Путина, уже давно пора понять, что для Запада богатые россияне — «второсортные чужаки, с которыми делают все, что угодно».

«И никакие купленные титулы не помогут — они там граждане второго сорта», — заявил глава государства.

Он отметил, что для тех, кто стремится за рубеж, всегда есть альтернатива. «Быть со своей Родиной. Работать для соотечественников. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. За ними будущее отечественного бизнеса», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что источники благополучия должны быть только в России. «И тогда мы создадим прочную самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества», — заключил президент.

По его убеждению, нет смысла в том, чтобы «пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки». «Не стоит цепляться за прошлое, нужно перестроить свою работу, вы же сильные люди, запускайте новые проекты, вкладывайте в Россию», — сказал Владимир Путин.