Все бросились скупать российскую нефть

Перед вступлением в силу всевозможных санкций, запретов и эмбарго, т.е. когда чего-то на рынке станет меньше, к этому «запретному плоду» резко вырастает интерес. Это нехитрое наблюдение в последние месяцы неоднократно подтверждала российская нефть, которую обложили многочисленными запретами, эмбарго и «потолками» США и Евросоюз. Очередным подтверждением стало снижение ее добычи российскими нефтяниками на полмиллиона баррелей в день, объявленное недавно Москвой и вступающее в силу с 1 марта. В преддверии сокращения поставок российской нефти все бросились ее покупать. С 10 по 17 февраля Россия экспортировала по морю в среднем 3,6 млн бар./д., что на 26% больше предыдущей недели. Причем рост был зафиксирован во всех российских портах, откуда уходят танкеры с российской нефтью: на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане.

Главная доля роста пришлась на Азию: Китай с Индией и Турцию, главных импортеров нефти из России в последние 12 месяцев. На эти страны пришлись 3,19 млн бар./д. или почти 87% от общего объема экспорта. Что касается Европы, то в ней сейчас осталась единственная страна, которая получает российскую нефть благодаря исключению из санкций – Болгария. С 20 января по 17 февраля Болгария получала в среднем 125 тыс. бар./д. Кстати, из средиземноморских стран нефть из России покупает сейчас только Турция. Причем, несмотря на то, что Анкара к антироссийским санкциям не присоединилась, российской нефти она покупает сейчас меньше, чем, скажем, осенью 2022 года.