Силуанов: решения, озвученные Путиным, будут профинансированы в полном объёме

Решения, которые озвучил в послании президент России Владимир Путин, будут профинансированы в полном объёме.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, в трёхлетнем бюджете учтены ресурсы на текущие планы, но ситуация подвижна.

«Конечно, планы напряженные, – цитирует чиновника ТАСС. – Мы в трёхлетнем бюджете учли определённые ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием».

Как ранее писал «Эксперт», в ходе выступления Путина на послании Федеральному собранию, которое длилось 1 час 45 минут, президент предложил увеличить налоговый вычет на обучение детей и медицинские расходы, а также поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн рублей. Кроме того, он счел необходимым поднять МРОТ со следующего года на дополнительные 10%.

В послании глава государства коснулся также темы гарантий сохранности добровольных пенсионных накоплений, подчеркнув, что здесь должен действовать такой же механизм, как и в системе страхования банковских вкладов.

Президент напомнил, что банковские вклады граждан до 1,4 млн рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму — 2,8 млн рублей. Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.