СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых антироссийских санкций

В Европе начали сомневаться в эффективности новых антироссийских санкций.

Как пишет газета Politico, пока ЕС готовит очередной пакет рестрикций, правительства западноевропейских стран начинают задаваться вопросом, насколько в этом есть смысл.

Авторы публикации отмечают, что пока Польша и страны Балтии по-прежнему выступают за более жесткое сокращение торговли с Россией, дипломаты западных европейский страны в Евросоюзе говорят, что время и усилия лучше потратить на обеспечение соблюдения существующих санкций.

При этом Politico подчёркивает, что несмотря на ранние прогнозы, российская экономика не рухнула на фоне сакционного давления.

«А стоили ли все усилия и экономические трудности в Европе этого? После начала спецоперации на Украине один пакет санкций быстро следовал за другим, но за закрытыми дверями ситуация быстро усложнялась. А меньше чем через месяц после этого европейские дипломаты уже признавались об усталости от санкций», – говорится в публикации.

Как ранее писал «Эксперт», ЕС решил продлить действие санкций в отношении России до 24 февраля следующего года.

«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», – говорится в официальном журнале Евросоюза.

Решение о продлении антироссийский рестрикций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, на данный момент под антироссийскими санкциями Евросоюзе против находятся 1 386 физических лиц и 171 организация.