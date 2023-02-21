Блинкен сделал заявление о приостановке участия России в договоре об СНВ

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией вопрос, касающийся ограничения стратегических вооружений.

По его словам, это надо делать независимо от того, что ещё происходит в мире или в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передаёт ТАСС.

Кроме того, Блинкен отметил, что объявление России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «вызывает глубокое сожаление».

«Вашингтон будет внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности, готов обеспечить безопасность США и их союзников», – резюмировал госсекретарь.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, призвав Москву пересмотреть его.

«Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений.

По его словам, переговорный процесс по ядерным вооружениям складывается сейчас таким образом, что стороной в нем выступают уже не одни США, с которыми заключен ДСНВ, а НАТО целиком.

Президент также заявил, что Россия для возобновления работы в рамках ДСНВ должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО, включая арсеналы Великобритании и Франции.