ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих

Банк России рекомендовал кредитным организациям с 1 марта и до окончания спецоперации снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих. Минимизировать размер комиссионного вознаграждения предлагается за снятие наличных мобилизованными или другими участниками СВО, а также за переводы членам их семей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий. Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии», — пояснили в Центробанке.

Кроме того, регулятор посоветовал кредитным организациям подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные.

