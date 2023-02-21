В Ингушетии в 2023 году появится крупный завод по переработке грецкого ореха

ООО «Ореховый сад» до конца 2023 года запустит первую очередь предприятия по глубокой переработке орехов в Сунженском районе Ингушетии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы начали строительство предприятия по глубокой переработке орехов мощностью 1,2 тыс. тонн в год. Первую очередь завода планируем запустить до конца 2023 года. Это будет производство варенья из зеленого грецкого ореха», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании, инвестора Хамзата Медова.

Сообщается, что на полную мощность предприятие выйдет к 2027 году, оно будет производить ореховое масло, а также перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий. Для обеспечения завода сырьем компания увеличила площадь ореховых садов со 100 до 177 га.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии, инвестиции в проект составят 100 млн руб. На эти средства будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима; в перспективе планируется наладить производство чурчхелы. Фабрику оборудуют холодильником мощностью хранения около 1 тыс. т готовой продукции.

Власти региона решили возродить производство грецкого ореха, уточняет пресс-служба правительства Ингушении. Местный бизнес получит 550 га заброшенных со времен СССР территорий ореховых садов. По словам главы республики Махмуда-Али Калиматова, участки не должны оставаться в заброшенном состоянии, поскольку это плодородные земли, которые за многие годы «отдохнули» и готовы для посадки различных культур.