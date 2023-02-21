В Кремле прокомментировали визит Байдена на Украину

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков призвал, что Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше. По словам представителя Кремля, такие события важны, передаёт РИА Новости.

«Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нового нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

Как ранее писал «Эксперт», 20 февраля Байден прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В Киеве он сообщил о новом пакете военной помощи Украине. Кроме того, он анонсировал дополнительные санкции «против элит и компаний» России, о которых будет объявлено на текущей неделе.

По данным The New York Times, глава Белого дома приехал в украинскую столицу на поезде из Польш. Это первый визит Байдена в столицу Украины с 2020 года.