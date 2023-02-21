В транспортной компании Maersk допустили возвращение на российский рынок

Датская транспортная компания A. P. Moeller-Maersk A/S сохраняет возможность для возвращения на рынок РФ.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Dagbladet Børsen, холдинг внес в условия сделки по продаже двух логистических центров в России пункт о возможности их выкупа.

Отмечается, что Maersk — не единственная датская компания, включившая в контракт купли-продажи российских активов подобную оговорку. В частности, гендиректор находящейся в процессе продажи российского бизнеса пивоваренной компании Carlsberg Сис’т Харт также думает о таком пункте. По данным отраслевой организации Dansk Industri, аналогичную схему рассматривают несколько других компаний. Сообщается, что одной из причин становится то, что продать российские активы за справедливую цену сейчас крайне проблематично трудно.

Накануне, 20 февраля, Maersk сообщила о продаже логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России и вступила в силу 17 февраля.

Петербургский объект датского оператора — это склад охлажденной и замороженной продукции площадью 23,5 тыс. кв. м, действующий с 2020 года. Эксперты оценивают стоимость сделки в 3,5–5 млрд руб. и прогнозируют, что она станет одной из крупнейших в текущем году.

Основанная в 1904 году компания Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира расположена в Копенгагене, дочерние структуры, в которых работает примерно 79 тыс. сотрудников, находятся более чем в 135 странах.