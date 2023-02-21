В Турции и Сирии произошли новые землетрясения

На границе Турции и Сирии накануне вечером было зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 6,3 балла. Также сообщается о подземных толчках в Иране.

По данным Геологической службы США, новое землетрясение в Турции произошло в 3 км от населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км. Оно было зарегистрировано в 20:04 по местному времени (совпадает с московским) 20 февраля. Как пишет Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу, жертвами стали три человека, пострадали 294.