В Турции и Сирии произошли новые землетрясения

На границе Турции и Сирии накануне вечером было зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 6,3 балла. Также сообщается о подземных толчках в Иране.
По данным Геологической службы США, новое землетрясение в Турции произошло в 3 км от населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км. Оно было зарегистрировано в 20:04 по местному времени (совпадает с московским) 20 февраля. Как пишет Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу, жертвами стали три человека, пострадали 294.
Позже, в 22.00, в 9 км от Узунбага сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение магнитудой в 4,3 балла.
В районе Самандаг провинции Хатай зарегистрированы колебания магнитудой 5,8, передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД республики. Разрушены здания, под обломками находятся люди.
Между тем, по посленим данным, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране, его эпицентр располагался в 113 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 км, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Напомним, мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия афтершоков. Сильно пострадала также территория соседней Сирии. В Турции число жертв природной катастрофы превысило 41,1 тыс. человек.