Владимир Путин: замучились пыль глотать?

Одной из важнейших тем экономической части оглашенного сегодня Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию стал призыв к ориентированной доселе на Запад части бизнеса вернуться в Россию и в прямом, и в переносном смысле.

Свою мысль глава государства начал развивать с экскурса в историю. «Мы помним, с какими проблемами и дисбалансами столкнулась поздняя советская экономика. Поэтому после распада Советского Союза, его плановой системы, в условиях хаоса 90-х, страна начала создавать экономику на основе рыночных отношений, частной собственности — в общем, всё и правильно. Во многом примером здесь служили западные страны — советников, как вы знаете, здесь было пруд пруди — и казалось достаточным просто копировать их модели. Они между собой, правда, ещё спорили, я помню это: европейцы спорили с американцами, как развиваться российской экономике. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентированной именно на Запад, причём, прежде всего, как источник сырья. Нюансы, конечно, разные были, но в целом — как источник сырья. Причины этого тоже понятны: новый, формирующийся российский бизнес был, естественно, нацелен, как и все другие бизнесы во всех других странах, прежде всего, на извлечение прибыли, причём быстрой и лёгкой. А что её приносило? Эта самая продажа ресурсов: нефти, газа, металлов, леса», — констатировал Владимир Путин.

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«Мало кто задумывался, а может быть, и возможности такой не было, чтобы вкладывать вдолгую, поэтому другие, более сложные отрасли экономики развивались слабо. И чтобы сломать эту негативную тенденцию — все видели прекрасно, во всех правительствах, — нам потребовались годы, настройка налоговой системы и масштабные государственные инвестиции. Мы достигли здесь реальных, видимых перемен. Да, результат есть, однако, повторю, нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш, прежде всего крупный, бизнес. Технологии — на Западе, более дешёвые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе, естественно, и капиталы стали утекать туда же. К сожалению, вместо того чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Да, потом начали вкладывать, конечно, и в развитие, естественно, но на первом этапе всё туда широким потоком уходило в значительной степени на эти цели — на потребление. А там, где богатство, там, естественно, и дети, их образование, там их жизнь, их будущее. И отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, практически невозможно — мы же жили в парадигме свободного рынка», — признал президент.

Однако, по его словам, последние события убедительно показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. «И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли: их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства. Как-то в шутку — многие помнят, наверное, — обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так всё и вышло. Знаете, сейчас добавлю очень важную — простую, но очень важную – вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное, а в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», — заметил Владимир Путин.

При этом крупный российский бизнес, как заметил глава государства, отвечает за работу стратегических предприятий, за многотысячные трудовые коллективы, определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах. Соответственно, ситуация, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляет для страны большую угрозу, а заначит «терпимым быть не может».

Волчьи повадки Запада

«Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, в привлекательной западной столице или на курорте, в другом тёпленьком местечке за границей — это право любого человека, мы даже на это не покушаемся, — продолжил перезидент. — Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: они там — второй сорт. Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя — в городах, посёлках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много — именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России».

По мнению Владимира Путина, лишь тогда, когда все это поймут, мы создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. «Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на её национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, во многих других отраслях. Хочу, чтобы меня услышали и те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада: пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и, главное, бесполезно, особенно теперь, кода вы хорошо понимаете, с кем имеете дело», — заявил Владимир Путин.

«Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу, тем более что вы сильные люди — я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет, — которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат», — подытожил президент.

Впрочем, с «возвращением» части бизнеса могут возникнуть определенные сложности. Легкой дорога домой быть не обещает. «Ситуация такая, что некоторые наши бизнесмены уже “избалованы” порядками Запада, правовым обеспечением и так далее. Кроме того, есть другие страны, например, африканские, где любой бизнес, даже легкий, пойдет “на ура”. И если там даже небольшой проект будет может быть удачным, то в России потребуется что-то более серьезное, трудоемкое и из разряда ноу-хау. Поэтому перед нашими бизнесменами стоит задача: либо вкладываться в развивающиеся страны, потому что с запада придется уходить или сами выгонят, либо в Россию, которой нужны инновации, а это хлопотно. Любые вложения в нашу страну — это другой технологический и технический уровень, и это, конечно, тяжело», — поделился с «Экспертом» своими опасениями профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

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Деофшоризация как стимул

Так или иначе, но в подкрепление своего призыва глава государства в рамках послания поручил правительству в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации отечественной экономики, что, очевидно, должно дополнительно простимулировать многих представителей деловых кругов к работе именно на Родине. «Бизнес, прежде всего, в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции, это базовый принцип», — подчеркнул президент.

«Обычно под деофшоризацией и понимается возврат активов в российскую юрисдикцию, включая офшорную, из юрисдикции иных стран, а не просто борьба с офшорами. С начала СВО многие, ранее выведенные деньги, сами вернулись в нашу юрисдикцию из-за угроз со стороны стран Запада. Какие дополнительные меры можно здесь предложить? Больше прозрачности в администрировании налогообложения. Запрет на введение новых налогов, сборов, взносов и прочих дополнительных расходов для бизнеса, фактически фиксация текущего уровня затрат бизнеса на все платежи в государственные и негосударственные инстанции, снижения уровня безосновательных «заказных» проверок, возможно, даже снижение самих ставок налога», — прокомментировал «Эксперту» президентское поручение старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.

Он добавил, что нужно на законодательном уровне прописать дополнительную ответственность контролирующих, проверяющих и правоохранительных органов за доказанные безосновательные претензии к работающему бизнесу. Чтобы органы, при доказанной безосновательности и незаконности привлечения к ответственности, несли существенные издержки в пользу бизнеса за подобные действия, а не отделывались минимальными штрафами или выговорами.

«Иностранный офшор — это прежде всего попытка уйти от дополнительных проверок и возможного незаконного изъятия активов. При введении указанных мер, уверенность бизнеса в том, что его активы не будут изъяты, вырастет. Соответственно, снизится желание вывести активы в иностранные “спокойные гавани”. До появления этой уверенности у бизнеса все призывы не будут иметь никакого действенного значения», — предположил юрист.

Где же ждать прорыва?

Между тем, если бизнес, в том числе и «вернувшийся домой», ответит на призыв российского лидера и начнет вкладываться в проекты внутри страны, это станет серьезным подспорьем для возможного прорыва в ряде отраслей экономики, о котором упомянул резидент входе оглашения своего послания. «Нам предрекали, помните, спад экономики 20 — 25 процентов, десять. Совсем недавно мы говорили: 2,9%. Чуть позднее – 2,5%. Валовой внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1% — это самые свежие данные», — рассказал Владимир Путин, добавив, что «многие базовые гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство». И это является серьезной предпосылкой для развития «прорывного» тренда.

«Развивая тему, озвученную в рамках послания президента, необходимо отметить, что российская экономика смогла устоять на фоне сложнейшей внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации. Благодаря сбалансированной финансово-кредитной политике удалось сохранить финансирование в сфере льготного кредитования, оставить приемлемую процентную ставку по кредитам, что, безусловно, крайне позитивно отразилось на строительной отрасли в части ввода нового жилья в эксплуатацию, возможности его приобретения гражданами. Считаю, что в данном сегменте экономики положительная тенденция сохранится», — сообщил «Эксперту» Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «ОПОРА РОССИИ».

«В условиях импортозамещения и освободившихся ниш появляется огромный потенциал развития производства. В частности, на мой взгляд, большая перспектива за малыми производствами, которые могут быстро и эффективно разворачиваться под формируемые рынком потребности. Снижение административной нагрузки, доступные энергоносители могут стать мощными драйверами развития производственных направлений. Хорошие темпы роста продемонстрировал АПК, что объяснимо в условиях крайне высокой общемировой инфляции. В это время возрастает актуальность и востребованность базовых продуктов, которые формируют потребительскую корзину — зерно, масло, крупы, мясо. Развитие в этих направлениях объясняется устойчивым внутреннем спросом, и думаю, что в ближайшее время можно ожидать дальнейшего прорыва в этой отрасли», — предположил Сергей Еленин.

«Начнем с того, что озвученная цифра спада экономики будет, конечно, еще пересматриваться. Я, например, считаю, что она будет где-то 1,9%, а ждали, действительно, на 20%. Россия устояла, я согласен с этим. У нас проблемы с бюджетным дефицитом, а не с экономикой. Отрасли, у которых есть перспективы уже очевидны. Например, внутренний туризм, также те отрасли, которые связаны с торговлей с нашими основными партнерами по Евразийскому союзу, прежде всего — с Белоруссией, а также с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией. Ясно, что прорыв еще покажет кибербезопасность. Те же Positive Technologies собираются удваивать бизнес раз в год. И конечно, хороших результатов можно ждать от направлений, активно включившихся в работу по импортозамещению. Например, авиастроение», — отметил в комментарии «Эксперту» экономист Александр Разуваев.

«Еще один важный момент — то, что было сказано Владимиром Путиным по поводу фондового рынка. Это и есть долгосрочные деньги. Индекс Мосбиржи за прошлый год упал на 40%, да и он давно уже стоит на месте. А у нас есть успешный опыт народных IPO — Сбер, Роснефть и так далее. Можно это использовать для покрытия бюджетного дефицита — продавать РЖД, Росатом и других. Народный фондовый рынок должен стать российской национальной мечтой», — заключил эксперт.

Остается отметить, что история, в том числе и экономическая, как водится, идет если не по кругу, то по спирали. И прорывы в экономике, а также создание, к примеру, народного фондового рынка благодаря «возвращению домой» тех, кто в 90-х создал свои капиталы через ориентацию на Запад, стало бы логичным завершением очередного исторического цикла и, одновременно, выходом на новый виток.