Владимир Ефимов: первую гостиницу в рамках концессии создадут в Москве

Власти Москвы определили инвестора, который получит право на условиях концессии отреставрировать и приспособить под гостиницу здание XIX века постройки в Серебряническом переулке. Победителем конкурса стала компания «Север», сообщил 21 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году Москва объявила открытый конкурс на право заключения первого концессионного соглашения на создание гостиницы площадью около 368 кв. м. в Серебряническом переулке. Победителем стала компания “Север”, уже имеющая опыт в этом бизнесе, — сказал Владимир Ефимов. — Для реализации проекта инвестору передадут трехэтажный капитальный объект недвижимости 1840 года постройки, при этом право собственности на здание останется у города».

Как уточнил вице-мэр, с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП) власти столицы намерены вовлечь в оборот объекты недвижимости, которые не используются, но нуждаются в реконструкции или в ремонте. Партнерство с инвесторами в гостиничной сфере позволяет городу увеличивать гостиничный номерной фонд.

По условиям договора, инвестор в течение двух лет разработает проект и реконструирует здание, а также оснастит его необходимым оборудованием и мебелью, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «По условиям соглашения отель, построенный по концессии, должен соответствовать международному уровню: иметь категорию не ниже трех звезд», — добавил он.

Такое партнерство с городом имеет узкие критерии отбора, исключает спекуляции и дает возможность реальным игрокам рынка выйти на новый уровень гостиничных услуг, прокомментировала генеральный директор компании-инвестора Анастасия Шамарина.

Добавим, столица активно использует механизм ГЧП. В числе проектов, которые уже реализованы в городе, — строительство Московского международного онкоцентра, Северного дублера Кутузовского проспекта, а также трех объектов водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод.