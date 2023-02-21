Владислав Овчинский: заводы Москвы смогут обучить инженеров промышленному дизайну

Мэрия столицы подписала соглашение с ведущими вузами, научными центрами и дизайнерскими бюро города о совместном запуске программы промышленного дизайна в рамках Московской технической школы (МТШ). Направить своих инженеров на обучение по ней уже скоро смогут желающие предприятия города. Об этом сообщил 21 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Промышленный дизайн становится неотъемлемой частью любых производственных процессов. В любом производстве важно разработать продукт, который был бы адаптирован под нужды как обычных потребителей, так и промышленности. Промышленный дизайнер — важная специальность, требующая активного развития, особенно в условиях постоянно меняющихся трендов и технологий», — сказал Владислав Овчинский. Новое направление обучения разработают совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами, подчеркнул глава департамента. По его оценке, «такая коллаборация позволит создать учебную программу, соответствующую современным тенденциям и направлениям».

Известно, что участие в разработке нового направления обучения примут эксперты таких вузов, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ им. А.Н. Косыгина, МАРХИ, а также российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова. Кроме того, ожидается, в проекте примут участие специалисты из студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн», уточнили в мэрии столицы.

Запустить новую программу обучения планируется в рамках проекта МТШ, цель которой — повысить квалификацию инженеров столицы в работе с инновациями, помочь оптимизировать процессы производства и развить промышленный потенциал. Всего в рамках МТШ власти Москвы намерены запустить 9 направлений для обучения, в их числе аддитивные технологии, микроэлектронка, робототехника и цифровые двойники.