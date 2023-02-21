Вычеты, пенсионные накопления и МРОТ: Путин озвучил новые меры поддержки россиян

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил увеличить налоговый вычет на обучение детей и медицинские расходы, а также поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 млн рублей. Кроме того, он счел необходимым поднять МРОТ со следующего года на дополнительные 10%.

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«Начиная с прошлого года семьи с двумя и более детей освобождаются от налога на продажу жилья. Эти инструменты оказались востребованными. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета на расходы на обучение детей, на лечение», — заявил Путин.

Президент предложил поднять максимальный размер налогового вычет на обучение детей с нынешних 50 тыс. рублей до 110 тысяч, а вычет за лечение — со 120 до 150 тыс. рублей. При этом он подчеркнул, что вычеты должны оформляться быстро и дистанционно.

В послании глава государства коснулся также темы гарантий сохранности добровольных пенсионных накоплений, подчеркнув, что здесь должен действовать такой же механизм, как и в системе страхования банковских вкладов. Президент напомнил, что банковские вклады граждан до 1,4 млн рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму — 2,8 млн рублей. Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.

«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года», — подчеркнул Путин.

Президент также предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах России семьям, в которых родились дети после 2007 года. Кроме того, глава государства счел целесообразным в добавок к запланированному повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличить его дополнительно с 1 января следующего года до 19 242 рублей.

«С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — отметил Путин.

