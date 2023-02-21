Взлетающий Китай vs падающие Штаты

Вчера в США фондовые биржи были закрыты из-за празднования Президентского дня, поэтому иных, кроме КНР, претендентов на роль главного ньюсмейкера на мировых рынках не осталось. Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам на год на уровне 3,65% годовых, а по пятилетним – на отметке 4,3% годовых.

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