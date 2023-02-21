Вчера в США фондовые биржи были закрыты из-за празднования Президентского дня, поэтому иных, кроме КНР, претендентов на роль главного ньюсмейкера на мировых рынках не осталось. Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам на год на уровне 3,65% годовых, а по пятилетним – на отметке 4,3% годовых.
Взлетающий Китай vs падающие Штаты
Пока в США был выходной, китайские акции взлетели, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились. Хотя в феврале на обоих рынках шли распродажи, их итоги оказались противоположными – в США начинается новый цикл падения, а в КНР – роста
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