Финансовые рынки Фондовый рынок Китай США

Взлетающий Китай vs падающие Штаты

Глеб Баранов
21 февраля 2023, 00:33

Пока в США был выходной, китайские акции взлетели, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились. Хотя в феврале на обоих рынках шли распродажи, их итоги оказались противоположными – в США начинается новый цикл падения, а в КНР – роста

dreamstime