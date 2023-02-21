Евросоюз продлил санкции против России на год

Совет ЕС решил продлить действие санкций в отногении России до 24 февраля следующего года.

Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. «Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — указывается в сообщении.

Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

На данный момент под антироссийскими санкциями ЕС против находятся 1 386 физических лиц и 171 организация.

Накануне, 20 февраля, стало известно, что Евросоюз намерен включить в список 10-го пакета санкций против России 59 человек и 28 компаний. В «черный список» попали в том числе уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, зампред правительства Москвы Вячеслав Духин и министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, организовавшие вывоз детей с освобожденной территории в зоне СВО. Среди подпавших под новые санкции ЕС компаний — Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк.