Заммэра Ефимов: почти 200 тысяч квадратных метров новых производств ввели в эксплуатацию в Москве в 2022 году

В 2022 году власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию почти 20 новых промышленных объектов общей площадью более 196 тыс. кв. м. Об этом сообщил 21 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 20 промышленно-производственных объектов общей площадью 196,2 тыс. кв. м. Среди них предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции», — сказал Владимир Ефимов. На этих заводах появится более трех тыс. новых рабочих мест, добавил он.

В том числе, в Западном Бирюлево запустили предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз», которое будет выпускать запчасти для автомобилей Haval. А в Зеленограде на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» открыли первую очередь производства твердых лекарственных форм компании «Велфарм-М».

Кроме того, в Зеленограде разрешение на ввод в эксплуатацию получил и завод по разработке и выпуску средств измерения температуры, принадлежащий компании «Термико». «Предприятие имеет статус резидента ОЭЗ Москвы, который дает право на значительные льготы», — напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, для резидентов столичной ОЭЗ обнулен имущественный, транспортный и земельный налоги, а ставка налога на прибыль снижена в 10 раз. «Инвестиции в завод составили свыше 154 млн рублей, там будет создано 90 рабочих мест», – отметил Овчинский.

Добавим, в минувшем году ввели в строй и 16 корпусов индустриального парка «Руднево». В них разместятся предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции, такой как микроэлектроника или медицинские изделия. А в ноябре на территории парка решили создать федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании «зеленого коридора» для проектов строительства и реконструкции промышленных объектов площадью более 1,5 тыс. кв. м. Для них сроки выполнения основных административных процедур станут вдвое короче.