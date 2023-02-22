Акции дня: вопрос о дивидендах спровоцировал покупку бумаг «Фосагро»

В лидеры торгов на Мосбирже в среду, 22 февраля вышли бумаги производителя удобрений компании «Фосагро». За день акции подорожали на +2,14% до 6667 рублей за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне новостей о том, что 2 марта совет директоров «Фосагро» рассмотрит вопрос о дивидендах 2022 год. В прошлом году компания дважды выплачивала «дивы» - по итогам второго и третьего квартала в размере 780 рублей и 318 рублей за акцию соответственно.

«Мы рассчитываем, что "ФосАгро" сохранит курс на прозрачность и сильную дивидендную политику», - считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов показал нулевые колебания и зафиксировался на уровне 2212,4 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,05% до 928,98 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:44 мск составила 80,91 долларов за баррель (-2,58%). Российская валюта слабела – 75,12 руб. за доллар.