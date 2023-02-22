S&P 500: ритейлеры обеспечили распродажу

То, что вторник может стать днем ритейлеров, было понятно заранее: перед открытием торгов отчитывались гиганты Walmart и Home Depot. В силу масштаба и характера бизнеса данные, которые они сообщают, могут немало рассказать не только об этих компаниях, но и об экономике в целом.

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