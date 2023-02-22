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S&P 500: ритейлеры обеспечили распродажу

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
22 февраля 2023, 10:04

Мрачные прогнозы ритейлеров и яркие данные о деловой активности добили индексы США – вторник стал для них худшим днем с декабря. S&P 500 и Nasdaq лишились достижений месяца, а Dow – всего года.

Zuma\TASS