То, что вторник может стать днем ритейлеров, было понятно заранее: перед открытием торгов отчитывались гиганты Walmart и Home Depot. В силу масштаба и характера бизнеса данные, которые они сообщают, могут немало рассказать не только об этих компаниях, но и об экономике в целом.
S&P 500: ритейлеры обеспечили распродажу
Мрачные прогнозы ритейлеров и яркие данные о деловой активности добили индексы США – вторник стал для них худшим днем с декабря. S&P 500 и Nasdaq лишились достижений месяца, а Dow – всего года.
Zuma\TASS
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