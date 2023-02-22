Британские супермаркеты ограничили продажу фруктов и овощей в одни руки

Две крупные сети супермаркетов Великобритании: Asda и Morrisons объявили об ограничении выдачи в одни руки свежих фруктов и овощей. Под ограничения, сообщает Daily Telegraph, попали помидоры, огурцы, салаты, перец и многие другие овощи и фрукты. Ограничения вступают в силу в среду, 22 февраля. Представители сетей не сообщили, сколько продлится действие ограничений. Как заявили журналистам в Британском консорциуме розничной торговли (BRC), ограничения, предположительно, продлятся несколько недель.

В Asda покупателям с сегодняшнего дня разрешено приобрести не более трех единиц (упаковок) помидоров, перца, огурцов, салатов, цветной капусты и брокколи, а также малины. Еще жестче поступили в торговой сети Morrisons, где каждый покупатель может купить не более двух упаковок помидоров, огурцов, салатов и перца.

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Причиной столь редких для развитых стран ограничений выдачи товаров, в данном случае – продуктов в одни руки является, конечно, их дефицит. Наводнения и прохладная погода привели к неурожаям в ряде стран и заставили фермеров Испании и крестьян из Африки сократить поставки свежих фруктов и овощей на туманный Альбион. Внесли свою лепту в создание дефицита и власти некоторых стран. В Марокко, к примеру, под предлогом обеспечения продовольственной безопасности королевства временно запрещен экспорт помидоров, лука и картофеля.

Британские фермеры не смогли поддержать коллег по цеху и компенсировать снижение поставок из-за границы, потому что из-за высоких цен на электроэнергию не смогли посеять достаточное количество фруктов и овощей. В любом случае, зимой и весной главную роль в наполнении британских магазинов фруктами и овощами играют иностранные фермеры. Доля местных аграриев составляет всего лишь, например, 5% по помидорам и 10% по салатам. Они, кстати, обвинили в дефиците торговцев, которые покупают у них продукцию по очень низким ценам. К тому же, супермаркеты, считают британские фермеры, сами создали чересчур сильную зависимость от импорта.

О том, что нынешний кризис можно было легко предсказать еще месяцы назад, заявил глава Британской ассоциации фермеров (BGA) Джек Уорд, по мнению которого одной из причин дефицита является слишком низкие закупочные цены в сравнении с расходами.

«Мы долго успокаивали себя фальшивым ощущением продовольственной безопасности, думая, что всегда сумеем купить где-нибудь на земном шаре то, что нам нужно…- объяснил Джек Уорд.- Сейчас мы предсказуемо очутились в тупике».

В Ассоциации фермеров долины Ли (приток Темзы), которая производит почти три четверти огурцов и перца в королевстве, объяснили, что обычно британские овощи и фрукты начинают появляться на прилавках и полках магазинов как раз в феврале-марте, но в этом году многие парники стоят пустые.

Досталось за неспособность или нежелание защитить местных фермеров от высоких цен на электроэнергию и британскому правительству. Кабинет Риши Сунака, конечно, помогает бизнесу субсидиями, но фермеров, по словам президента Национального союза фермеров Миннет Баттерс, в списке получателей помощи почему-то нет. Согласно обнародованной в январе этого года Программе снижения расходов на электроэнергию многим предприятиям и компаниям предоставляются скидки по оплате электроэнергии до 31 марта 2024 года. В список попали производители молока, но не овощеводы.

Миннет Баттерс не сомневается, что если власти срочно не помогут фермерам, то полки британских магазинов в отделах овощей и фруктов еще не один месяц будут оставаться пустыми. Отсутствие поддержки правительства Сунака, уверена президент Союза, является главной причиной того, что по прогнозам в этом году производство помидоров, огурцов и других овощей в Великобритании будет рекордно низким за все время ведения статистики с 1985 года.