Доля трехкомнатных квартир в новостройках сократилась вдвое за два года

Доля трехкомнатных квартир в массовом сегменте новостроек в России сократилась в два раза с февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro. Чтобы изменить эту тенденцию, в Госдуме обсуждают возможность сделать ипотеку на квартиры от 55 кв. метров дешевле, чем на «однушки».

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По данным сервиса, в феврале 2021 года классические трехкомнатные квартиры (без учета «евротрешек») составляли 20,1% из 26,158 тыс. квартир в новостройках. В феврале 2022-го их доля упала до 13,1% из 32,165 тыс. лотов, а к февралю 2023-го — до 11% из 51 тыс. квартир.

При этом норматив площади жилья для семьи из трех человек в России составляет 72 кв. метров — по 18 «квадратов» на каждого ее члена.

«Снижение доли "трешек" говорит о падении спроса на этот лот в России. Чтобы переменить тренд, обсуждается возможность сделать ипотеку на квартиры в 55 кв. м и больше дешевле, чем на "однушку". Тогда семья с большей вероятностью может взять большую квартиру, тем самым увеличивая вероятность рождения не одного, а двоих или троих детей», — прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, с инициативой удешевления ипотеки на квартиры площадью свыше 55 кв. м на встрече с президентом РФ выступил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко еще в сентябре прошлого года.

