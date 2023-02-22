Германия почувствовала газовый удар

Инфляция в ФРГ, похоже, и не думает снижаться. В январе она составила при расчетах по гармонизированным стандартам 9,2%. Это значит, что цены в Германии в целом выросли почти на 10% в годовом сопоставлении. Это также значит, что немцы и в целом европейцы торопятся радоваться окончанию, по мнению многих, энергетического кризиса. Цены на энергию и продовольствие оказывают на инфляцию большое воздействие, но все же не главное, если судить по тому, что при обвалившихся ценах на газ инфляция остается выше 9%. Очевидно, дело еще и в том, что несмотря на обвал цен на газ они все равно остаются значительно выше цен 2021 года.
По сравнению с декабрем 2022 года цены в Германии выросли в январе на 0,5%. По негармонизированным стандартам цены выросли менее сильно – на 8,7% по сравнению с началом 2022 года, а по сравнению с декабрем – на 1%. Статуправление ФРГ также опубликовало уточненные данные по инфляции за предыдущие месяцы: в ноябре 2022 г. она была 8,8%, а в декабре – 8,1%.
«Несмотря на некоторое замедление инфляции в конце прошлого года она остается на высоком уровне»,- подчеркнула президент статуправления ФРГ Рут Бранд.
Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер считает, что несмотря на некоторое снижение в конце года четкой тенденции на снижение инфляции в Германии не было с осени. Он также полагает, что с точки зрения экономики пока еще рано говорить об ослаблении инфляции.
«Европейский центробанк должен продолжить решительно повышать ключевую ставку»,- уверен он.
Дороже всего немецким домохозяйствам в январе, по словам Бранд, обходились энергия и продукты. Несмотря на поддержку властей цены на электроэнергию в январе выросли по сравнению с январем 2022 года на 23,1%. Если исключить энергию из расчетов инфляции, то она составила бы в первом месяце года 7,2%.
Сильно – на 20,2% выросли за год в январе и цены на продукты питания.
«Темпы роста цен на продукты вновь более чем вдвое превысил уровень общей инфляции»,- говорится в заявлении статуправления.
«Произошел рост цен на многие товары, а также услуги»,- сообщила Рут Бранд.
Цены на товары в январе выросли на 12,7% в годовом выражении, а на услуги – на 4,5%.