Германия почувствовала газовый удар

Инфляция в ФРГ, похоже, и не думает снижаться. В январе она составила при расчетах по гармонизированным стандартам 9,2%. Это значит, что цены в Германии в целом выросли почти на 10% в годовом сопоставлении. Это также значит, что немцы и в целом европейцы торопятся радоваться окончанию, по мнению многих, энергетического кризиса. Цены на энергию и продовольствие оказывают на инфляцию большое воздействие, но все же не главное, если судить по тому, что при обвалившихся ценах на газ инфляция остается выше 9%. Очевидно, дело еще и в том, что несмотря на обвал цен на газ они все равно остаются значительно выше цен 2021 года.

По сравнению с декабрем 2022 года цены в Германии выросли в январе на 0,5%. По негармонизированным стандартам цены выросли менее сильно – на 8,7% по сравнению с началом 2022 года, а по сравнению с декабрем – на 1%. Статуправление ФРГ также опубликовало уточненные данные по инфляции за предыдущие месяцы: в ноябре 2022 г. она была 8,8%, а в декабре – 8,1%.