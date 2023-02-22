Госдума приняла закон о приостановке участия России в договоре об СНВ

Государственная дума приняла закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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Соответствующий документ внес в нижнюю палату российского парламента накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин. В нем говорится, что решение о возобновлении Москвой действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается главой государства.

В пояснительной записке отмечается, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предполагает, что каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. «При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности», — указывается в тексте. Сообщается, что в связи с этим в соответствии с федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах РФ» президентом вносится предложение о приостановлении действия договора.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но при этом подчеркнул, что РФ не выходит из договора. Как отметил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, приостановка участия России в ДСНВ является назревшим решением.