Инцидент с «Союзом МС-22» сдвинул программу полета российского сегмента МКС на полгода

Повреждение пилотируемого корабля «Союз МС-22» повлияло на два последующих запуска.

Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Сейчас вся программа, которая есть, сдвигается на полгода. И все, что мы планировали на весну, переходит на осень, то, что мы планировали на осень — перейдет на следующий год», — сообщил Крикалев.

Он отметил, что подобные изменения программы полетов из-за каких-либо происшествий случаются редко, однако в этом нет ничего экстраординарного. «Такие случаи в полете бывали, когда у нас по техническим и организационным причинам продлевались полеты экипажей. Мы думаем, что в этом случае полет экипажа тоже будет продлен на определенный срок. На сколько — мы сейчас будем смотреть, оптимизировать программу и смотреть готовность следующего корабля к старту», — уточнил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам.

Крикалев подчеркнул, что запуск в беспилотном режиме корабля «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио, минимально отразится на программе полета российского сегмента МКС.

Он пояснил, что если бы было принято решение запускать корабль с одним космонавтом, пришлось бы вносить больше изменений в переподготовку экипажей, а не просто сдвигать сроки.

Ранее стало известно, что возвращение на Землю поврежденного корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме намечено на конец марта.

Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается, отмечают в «Роскосмосе» «Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра», — указывается в сообщении госкорпорации.

В субботу, 18 февраля, совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» к МКС в беспилотном режиме 24 февраля.