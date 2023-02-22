Как будет расти экономика России

ВВП России, которому в начале года предсказывали двузначное падение, по итогам 2022-го снизился лишь на 2,1%. Это меньше, чем в пандемию, когда почти треть россиян не работали или работали с ограничениями. Теперь по итогам текущего года Минэкономразвития ожидает, что ВВП покажет еще более оптимистичный показатель — снижение составит лишь 0,8%. Прогноз специалистов Международного валютного фонда выглядит еще более амбициозно — в 2023 году ВВП может вырасти на 0,3%, в 2024 году — на 2,1%. Что поможет экономике страны расти в сложившихся условиях?

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Президент в своем ежегодном послании к Федеральному собранию обозначил ключевые направления в экономике, на которых нужно сосредоточить совместную работу государства и бизнеса. По большинству их них уже идет активная работа — по линии ВЭБ.РФ и организаций развития, экономисты видят дополнительные резервы как в снижении стоимости денег для проектов, так и инструментария их поддержки.

Инфраструктура

По словам президента Владимира Путина, важно расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В основе — развитие соответствующей инфраструктуры, включая модернизацию восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути, развитие портов Чёрного и Азовского морей, международного коридора Север—Юг.

"Транспортная инфраструктура является драйвером развития экономики страны. Это универсальный закон и в связи с текущей ситуацией приобретает большую актуальность именно переориентация точек развития в направлении Востока и Азии. Все перечисленные глобальные проекты Транссиба, БАМа, Сереного морского пути, международного коридора Север-Юг и т.д., направлены именно на реализацию этого тренда", - считает заместитель председателя комитета по транспорту ТПП РФ Норайр Блудян.

Государство (в том числе при помощи институтов развития) должно возглавить эту работу: привлекать инвесткапитал, развивать проекты государственно-частного партнерства, с активным участием регионов, по которым проходят объекты транспортной инфраструктуры

Большую работу в построении экономических связей и налаживанию механизмов поддержки экспортеров ведет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), в том числе выстраивая партнерства с крупнейшим российским логистическим бизнесом, обеспечивающим бесперебойность цепочек поставок. Например, с 2019 года действует проект «Аэроэкспресс» (специализированный сервисный продукт РЭЦ и АО «РЖД Логистики») по доставке отечественных продуктов питания на внешние рынки. Регулярные контейнерные поезда «Агроэкспрессы» доставляют продукцию по ключевым евразийским мультимодальным маршрутам в юго-восточном направлении, по коридору «Север-Юг», в страны Центральной Азии. Этот проект помогает продвигать российскую продукцию АПК на внешних рынках, наращивать объемы поставок на экспорт и обеспечивать продовольственную безопасность России за счет баланса сезонного продовольственного ассортимента.

Промышленность и технологии

В ходе выступления президент особо отметил перспективность инструмента промышленной ипотеки. По словам Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова здесь также важно помнить, что комплексная реиндустриализация страны - это не только доступные заемные финансовые ресурсы. Нужно целеполагание. То есть требуется определить, какую именно промышленность государство планирует стимулировать в первую очередь.

«В целом, можно сказать, что имеющиеся сейчас меры — работа в правильном направлении. Рыночные механизмы должны оставаться основой экономики страны — они исторически успешно доказывали свою эффективность. Для того чтобы ускорить структурную трансформацию российской экономики, государство может поддерживать приоритетные проекты, отбирая их в зависимости от степени значимости и оценок потенциальной достаточности отдачи от проекта. Логичной кажется дальнейшая работа в направлении снижения коэффициентов риска при банковском кредитовании для приоритетных проектов, что поможет повысить доступность кредитов для бизнеса», - добавляет экономист Елена Ахмедова.

На днях Минэкономразвития опубликовало разработанные совместно с ВЭБ.РФ правила утверждения приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (таксономию).

«Если воспринимать промышленную ипотеку как часть этой работы (а поскольку ВЭБ. РФ активно вовлечен в оба направления, то иначе и быть не может), то можно ожидать реальных результатов», — отметил Борис Титов.

Напомним, что цель таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики: создание конкурентоспособных промышленных продуктов по критически важным направлениям, замещение поставок материалов, комплектующих и оборудования из недружественных государств, а также переориентация российского экспорта в дружественные страны. Предполагается, что разработчики и производители технологий и критически важной продукции, описанных в таксономии, смогут получить поддержку от государства. Например, инициаторы смогут привлекать кредиты на более выгодных условиях благодаря инструментам регуляторного стимулирования. По оценкам ВЭБа стимулирующие меры смогут поспособствовать созданию кредитного портфеля в объеме 5-10 трлн рублей.

Говоря о технологических возможностях российской экономики, Владимир Путин подчеркнул важность поддержки быстрорастущих и высокотехнологичных бизнесов, включая льготы на покупку компаниями российского ПО, высокотехнологичного оборудования и продукции с использованием искусственного интеллекта.

Действующие программы и инструменты господдержки российской ИТ-отрасли носят комплексный характер. С одной стороны, они мотивируют разработчиков программных продуктов к созданию новых решений, поощряя их различными грантами, а с другой — стимулируют повышение спроса на отечественное ПО со стороны компаний-пользователей, предлагая гибкие механизмы субсидирования для уменьшения затрат бизнеса на импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Сразу несколько таких программ поддержки реализует Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

«Меры поддержки дают видимые результаты — на отечественное ПО в 2022 году в среднем спрос вырос в 10 раз. Наиболее энергично переходят на отечественный софт сектор финансовых технологий, госсектор, промышленность. Как правило, в этих отраслях более чётко описаны бизнес-процессы, что облегчает ИТ-специалистам задачу по подбору технологических решений. В свою очередь, образовательная сфера и малый бизнес в силу своей большей консервативности и меньшей ИТ-гибкости пока демонстрируют более низкие темпы», — комментирует представитель крупного разработчика ИТ-решений компании «САТЕЛ».

С ним соглашается генеральный директор разработчика CRM-системы «Мегаплан» Сергей Козлов. По его словам, уровень цифровизации МСП в России пока не очень высокий. Но перспективность этого направления безусловна. «Программа по субсидированию МСП помогает не только самим ИТ-компаниям, но и экономике в целом, и в 2022 году это отлично показала. Малый бизнес смог получить инструменты, ранее ему не доступные и повысить свою эффективность. Например, только с нашей CRM-системой было автоматизировано 11 тыс. рабочих мест. А по данным мировой статистики эффективность работы возрастает на 15% при использовании CRM», — отметил Сергей Козлов.

«Сейчас наступило новое время, когда у российских технологических компаний появился исторический шанс заявить о себе и, что самое главное, помочь развитию страны своими разработками», — считает генеральный директор компании Renga Software Евгений Шувалов. По его словам, представители МСП, как одного из важнейшего драйвера экономического роста, особенно нуждаются в поддержке при приобретении программных продуктов в целях цифровизации бизнеса.

Предпринимательство

«Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства», заявил президент Путин.

Эта тема - на особом контроле главы государства, на протяжении последних нескольких лет были приняты серьезные шаги по корректировке законодательства. Но, безусловно, поле для работы есть.

В частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что «исключение субъектов малого и среднего предпринимательства из состава лиц, подлежащих ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, обеспечит развитие предпринимательства и частной инициативы в России». При этом, конечно, необходимо исключить возможность злоупотребления со стороны компаний такими послаблениями.

Президент также акцентировал внимание на том, что именно частный бизнес умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре и в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку.

Ставка на бизнес в текущих условиях представляется наиболее правильной, считает экономист и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. По его словам, бизнес оказался устойчивым к кризису, но ему также необходимы серьезные меры поддержки в виде снижения экономических и политических барьеров внутри страны.

«Очевидно, что бизнес для максимальной эффективности должен существовать в рыночном окружении — это касается и финансирования бизнес-проектов, которое должно осуществляться на рыночных (то есть, прежде всего, возвратных) условиях. О потребности бизнеса в финансировании говорит, например, то, что портфель корпоративного кредитования за 2022 вырос на 14%», - отмечает экономист, автор телеграмм-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов.

Для приоритетных проектов логично осуществлять финансирование через специальные механизмы, которые будут учитывать важность тех или иных проектов для российской экономики. «Примером такого подхода может служить фабрика проектного финансирования ВЭБ, в рамках которой приоритетные проекты могут получить до 3 млрд руб. Небольшому бизнесу может помочь поручительство от Корпорации МСП по кредитам в случае отсутствия залогового имущества», — резюмировал Родион Латыпов.