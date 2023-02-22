Китай впервые обескуражил США жестким ответом

16 февраля министерство торговли КНР объявило о введении санкций в отношении двух американских производителей оборонной продукции: Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense (дочерняя компания Raytheon Technologies Corp). В качестве причины минторг КНР назвал нарушение «национального суверенитета».

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В декабре 2022 года упомянутые американские компании поставили Тайваню очередной комплект вооружений. За это им выставлен штраф, дважды превышающий сумму поставок с сентября 2020 года. А представителям топ-менеджмента корпораций будет запрещено въезжать и работать на территории Китая.

Это также был ответ КНР на действия Вашингтона, 10 февраля внесшего шесть китайских юрлиц (пять компаний и один исследовательский центр) в так называемый «Список организаций» (Entity List, с 1997 года ведется Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США).

В заявлении американского ведомства говорится, что эти компании «способствовали модернизации вооруженных сил КНР». Внесение в Entity List блокирует им доступ к американским технологиям без специальной лицензии.

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«Список организаций» – это эффективный инструмент распознавания и вытеснения акторов, которые хотят использовать доступ к мировому рынку во вред американской национальной безопасности» — заявил в связи с этим заместитель министра торговли США Дон Грейвз. Но ряд других стран не меньше заботятся о своей безопасности, и у них есть свои «списки организаций». В том числе — у Китая.

Раскачались не сразу

Еще в октябре 2020 года, приводя аналогичные нынешним аргументы о снабжении Тайваня оружием, Китай заявил о готовности применить санкции против большего количества американских оборонных предприятий. Тогда на мушке также оказалась Lockheed Martin, сама материнская Raytheon Technologies, а вместе с ними Boeing Defense и Space & Security. Но позднее не последовало никаких действий. В феврале 2022 года Пекин сообщил уже о собственно введении санкций в отношении Lockheed Martin Corporation и Raytheon, однако ни министерство торговли Китая, ни МИД страны не уточнили конкретный перечень ограничений.

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Нынешняя ситуация отличается от предыдущих двумя факторами.

Во-первых, Lockheed Martin и дочку Raytheon занесли в список ненадежных организаций (аналог американского списка). Эта мера предусматривает ограничение возможности поставлять свою продукцию и инвестировать в Китай. Американские корпорации не торгуют оружием в КНР (запрещено законами США), но сотрудничают с некоторыми компаниями из гражданского сектора Поднебесной.

Неизвестно, коснутся ли ограничения будущих или уже вложенных инвестиций, однако в китайской практике применения санкции чаще всего нацелены на грядущие проекты. Как утверждает газета China Daily, компаниям запретят производить именно будущие инвестиции.

Во-вторых, настоящее решение китайских властей официально предусматривает конкретные меры инфорсмента: штрафы, запрет инвестиций и т.д.

Превзойдет ли ученик учителя?

На протяжении долгих лет Америка монополизировала санкции как инструмент внешней политики. Даже сейчас США остаются главным государством-инициатором санкций в мире. Согласно эксперту Ману Карука из Колумбийского университета, к 2021 году 2/3 введенных в мире санкций с 1990 году были авторизованы Вашингтоном. С 2017 года американские ограничения начали применяться против Китая. И в ответ на это Пекин стал активно разрабатывать правовую базу собственной санкционной стратегии.

До этого он уже практиковал такие меры, как тарифное регулирование, отказ в кредитовании, усиление проверок и даже эмбарго. Однако в марте 2019 года минторг КНР объявил о создании списка ненадежных организаций, практически повторяющего аналогичный инструмент минторга США. Американский эксперт в сфере санкций Ричард Нефью уверен в готовности, а главное способности Китая и дальше усиливать свой санкционный инструментарий.

Сейчас американо-китайские отношения находятся на историческом минимуме. Ситуация с аэростатом прервала процесс налаживания диалога, начатый в ноябре. Недавняя встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности показала, что сторон не готовы идти на компромиссы, по крайней мере сейчас. В то же самое время мы впервые наблюдаем введение санкций обеими странами практически в синхронном режиме. Тем самым США и Китай выходят на новый уровень борьбы юрисдикций.