Медведев назвал приостановку участия России в ДСНВ назревшим решением

Если США хотят поражения России, то РФ может защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием, отметил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев сослался на озвученное накануне, 21 февраля, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Назревшее решение, неизбежность которого я отмечал еще в прошлом году», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он добавил, что шаг, к которому подтолкнула объявленная России Западом война, будет иметь огромный резонанс во всем мире и, в частности, в США.

Также Дмитрий Медведев прокомментировал выступление президента США Джо Байдена в Польше, назвав уверения американского лидера в отсутствии планов по нападению на Россию нечестными нелепыми.

«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — заключил Медведев.