Михаил Мишустин дал вице-премьерам поручения после Послания Президента

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьерам к 7 марта текущего года представить предложения о порядке исполнения Послания Президента Федеральному Собранию, а также перечни мероприятий по реализации озвученных главой государства инициатив со сроками их исполнения и указанием ответственных лиц из федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает сайт кабмина, за первым вице-премьером Андреем Белоусовым закреплены вопросы, связанные с подготовкой дополнительных мер по деофшоризации экономики, с ускорением внесения в Госдуму законопроектов для запуска с апреля 2023 года госпрограммы долгосрочных сбережений граждан, а также с установлением страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений.

Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, поручено при участии глав регионов вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Зампреду правительства Татьяне Голиковой, курирующей в кабмине социальный блок, вверены вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников спецоперации, дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года и увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на обучение и медицинские расходы – с 120 до 150 тысяч рублей.

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям. Кроме того, он уполномочен курировать вопрос корректировки нормативной базы для закупок автомобилей с комплектом санитарно-диагностического оборудования.

На вице-премьера Александр Новак возложены обязанности по обеспечению стабильного финансирования программы бесплатной газификации, в том числе социальных объектов. Похожее поручение, но в части озвученной Президентом необходимости стабильного обеспечения финансирования программы модернизации систем ЖКХ, Михаил Мишустин дал и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Кроме того, в его ведении вопрос о выделения дополнительно 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление в 2023 году общественного транспорта в регионах страны и создания механизма поддержки лучших управленческих муниципальных кадров.

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплено кураторство реализации задач, поставленных главой государства в части системы высшего образования.