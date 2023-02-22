Минобороны РФ сообщило о серьезных успехах на Красно-Лиманском и Донецком направлениях

Российское Министерство обороны опубликовало новые данные о ходе спецоперации.

Согласно сводке военного ведомства, на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск», — указывается в сообщении. Отмечается, что потери ВСУ на данном направлении составили до 250 боевиков убитыми и ранеными.

Также среди прочего в сводке сообщается, что в районе села Мемрик в ДНР нанесен удар по пункту дислокации подразделения иностранных наемников, а под городом Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточняют в российском оборонном ведомстве.