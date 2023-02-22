Мишустин предложил направить сбережения россиян в реальный сектор экономики

Для запуска перспективных промышленных проектов необходим приток инвестиций. Средства можно привлечь, стимулируя бизнес к размещению акций на внутреннем рынке, кроме того, источником финансирования реального сектора могут стать долгосрочные сбережения граждан. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Чтобы поддержать запуск перспективных промышленных проектов, президент поручил подготовить системные меры, включая и налоговые льготы. Потребуется также расширение нормативной базы для привлечения инвестиций в эту сферу, а также стимулирование бизнеса к размещению акций на внутреннем рынке и формирование интереса покупателей к таким ценным бумагам, в том числе и через налоговые льготы. Долгосрочные сбережения граждан могут стать одним из источников финансирования реального сектора. Нужно, чтобы соответствующая государственная программа была разработана как можно скорее», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер также поручил проработать механизмы страхования частных инвестиций.

Накануне президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, коснулся темы гарантий сохранности добровольных пенсионных накоплений, подчеркнув, что здесь должен действовать такой же механизм, как и в системе страхования банковских вкладов. Президент напомнил, что банковские вклады граждан до 1,4 млн рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму — 2,8 млн рублей. Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.

