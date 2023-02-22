Москва будет соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов, предусмотренные ДНСВ

По словам первого замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгения Ильина, российские военные будут соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, которые были предусмотрены Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов, они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении договора и, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объеме», — заявил Ильин на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство «активно отслеживает деятельность США как по выполнению своих обязательств, так и по нарушениям».

Накануне, 21 февраля, Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, при этом глава государства подчеркнул, что РФ не выходит из договора. Госдума 22 февраля приняла соответствующий закон.