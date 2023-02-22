The Bank of New York Mellon направил уведомление держателем Американских депозитарных расписок на акции ГМК «Норильский Никель», что депозитарный договор заканчивается 23 мая 2023 г. Продлевать его не планируется.
«Норникель» станет доступен гораздо более широкому кругу инвесторов
BNY Mellon в мае прекратит депозитарное обслуживание АДР «Норникеля». Это может помочь ГМК провести сплит своих акций, сделав их более доступными большему числу инвесторов, но не решит проблемы с производством.
Коллаж: Тамара Ларина
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