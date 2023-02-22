«Норникель» станет доступен гораздо более широкому кругу инвесторов

Борис Соловьев

обозреватель Expert.ru

22 февраля 2023, 17:37

BNY Mellon в мае прекратит депозитарное обслуживание АДР «Норникеля». Это может помочь ГМК провести сплит своих акций, сделав их более доступными большему числу инвесторов, но не решит проблемы с производством.

Коллаж: Тамара Ларина