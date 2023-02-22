Один аукцион признан несостоявшимся: Минфин разместил классические ОФЗ только на 7 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом на сумму 7,253 млрд рублей с датой погашения в 2029 году. Другой аукцион, на котором предлагались классические ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года признан несостоявшимся, следует из информации на сайте ведомства. Министерство, согласно доступному объему остатка по этому виду бумаг, планировало привлечь 41 млрд рублей.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 7,253 млрд рублей при спросе 51,84 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 7,031 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,1307% от номинала, что соответствует доходности 10,05% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,13% от номинала, что соответствует доходности 10,05% годовых.

«Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26240RMFS 22 февраля 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — говорится в сообщении Минфина.

На аналогичном аукционе, состоявшемся 8 февраля, Минфин разместил те же классические ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года на 55,57 млрд рублей при спросе в 87,777 млрд рублей.

Минфин признал аукцион несостоявшимся впервые за последние пять месяцев. 21 сентября 2022 года не состоялся аукцион по продаже тех же ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

