Оружейники своего не упускали, не упускают и не упустят

Фондовые индексы Европы вчера в любом случае начали бы день не в лучшем настроении – вышли данные, показавшие рост деловой активности. Во время цикла подъема ставок такие хорошие новости, как известно, принято засчитывать за плохие, поскольку они повышают шансы на более жесткую денежно-кредитную политику в будущем.

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