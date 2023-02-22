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Оружейники своего не упускали, не упускают и не упустят

Глеб Баранов
22 февраля 2023, 00:52

Вчера акции производителей вооружений из Европы обновили исторические максимумы, причем произошло это на фоне падения местных фондовых индексов. Рынок ждет расширения поставок оружия на Украину

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