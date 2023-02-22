Фондовые индексы Европы вчера в любом случае начали бы день не в лучшем настроении – вышли данные, показавшие рост деловой активности. Во время цикла подъема ставок такие хорошие новости, как известно, принято засчитывать за плохие, поскольку они повышают шансы на более жесткую денежно-кредитную политику в будущем.
Оружейники своего не упускали, не упускают и не упустят
Вчера акции производителей вооружений из Европы обновили исторические максимумы, причем произошло это на фоне падения местных фондовых индексов. Рынок ждет расширения поставок оружия на Украину
piqsels
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