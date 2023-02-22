Особенности и преимущества аренды спецтехники

Для крупных участников строительного рынка аренда автобетононасосов, автокранов, смесителей, кран-бортов и самосвалов от компании https://megarent.ru/ представляет собой экономически выгодное и практичное решение, тогда как для предприятий малого бизнеса она является единственно возможным способом выживания.

Краткосрочная аренда спецтехники

Многопрофильные фирмы зачастую берут узкоспециализированную технику (к примеру, вездеходную автомашину или грузоподъемный кран) в аренду на период проведения работ на объекте. Держать в собственности оборудование, необходимость в использовании которого возникает лишь изредка, нерентабельно. Поскольку оно нуждается в несении регулярных затрат на содержание, ремонт и обслуживание, то не окупается. Наиболее рациональный подход в таких ситуациях состоит в аренде спецтехники на период от нескольких часов до нескольких суток.

Долгосрочная аренда спецтехники

Взятие спецтехники в аренду на длительный срок может оказаться выгоднее не только ее покупки за счет собственных средств, но и приобретения с привлечением кредита или использованием лизинговой схемы. Главная причина, по которой руководители предприятий берут напрокат, а не покупают спецтехнику, заключается в ее дороговизне. У большинства компаний необходимой свободной денежной суммы просто нет в распоряжении, а изъятие значительной суммы из оборота влечет за собой сужение деловых возможностей. Аренда спецоборудования позволяет ограничить расходы выплатой приемлемой для бизнеса денежной суммы. Кроме того, это решение обеспечивает возможность выбрать самую подходящую и эффективную технику для достижения определенной цели, не ограничиваясь самым дешевым или универсальным вариантом. В случае необходимости арендатор может взять напрокат не один, а несколько видов спецоборудования.

Другая причина, побуждающая топ-менеджеров предприятий арендовать спецтехнику, состоит в избавлении от необходимости нести расходы на ее техническое обслуживание. Предприятие, имеющее собственный парк спецтехники, вынуждено оплачивать место ее хранения, тратить деньги на ремонт, выплачивать налоги в бюджет и страховые взносы, а при большом числе машин – принимать в штат соответствующих специалистов и платить им зарплату. Аренда спецоборудования позволяет избавиться от всех этих хлопот.