Парламентарии решили не портить праздник инвесторам

Вчера президент РФ Владимир Путин развеял страхи инвесторов относительно придания нового статуса СВО и обострения отношений с Западом. На «повестке страхов» остался другая проблема — о «добровольном взносе» бизнеса в бюджет. По рынку ходили предположения, что закон может быть принят сегодня, хотя в повестке дня обеих палат парламента этот вопрос не значился.

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