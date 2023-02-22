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Парламентарии решили не портить праздник инвесторам

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
22 февраля 2023, 20:03

Госдума и Совет Федерации не стали сегодня рассматривать вопрос о «добровольном взносе» бизнеса в бюджет. Это позволило рублю удержаться, а акциям отыграть утренние потери. В понедельник возможен рост рублевых активов.

Коллаж: Тамара Ларина