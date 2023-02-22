Вчера президент РФ Владимир Путин развеял страхи инвесторов относительно придания нового статуса СВО и обострения отношений с Западом. На «повестке страхов» остался другая проблема — о «добровольном взносе» бизнеса в бюджет. По рынку ходили предположения, что закон может быть принят сегодня, хотя в повестке дня обеих палат парламента этот вопрос не значился.
Парламентарии решили не портить праздник инвесторам
Госдума и Совет Федерации не стали сегодня рассматривать вопрос о «добровольном взносе» бизнеса в бюджет. Это позволило рублю удержаться, а акциям отыграть утренние потери. В понедельник возможен рост рублевых активов.
Коллаж: Тамара Ларина
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