Песков назвал реакцию Запада на решение России по ДСНВ свидетельством неготовности к диалогу

В Москве расценивают реакцию Запада на решение России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как неготовность к диалогу.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы с вами видим первую реакцию. Она достаточно консолидирована среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия возобновит выполнение положений договора в случае, если Запад прислушается к позиции Москвы.

«Все будет зависеть от позиции Запада. [Владимир] Путин четко обозначил, что нас беспокоит. Мы видим вовлеченность НАТО в конфликт <...> [на Украине]. НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить в глобальный. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — цитирует Пескова РБК.

Накануне, 21 февраля, Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, при этом глава государства подчеркнул, что РФ не выходит из договора.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении Москвы и призвал Россию пересмотреть этот шаг. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что «объявление Россией о приостановке участия в ДСНВ является еще одним примером того, как Россия разрушает систему безопасности, выстроенную в конце холодной войны».

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку участия России в ДСНВ назревшим решением.