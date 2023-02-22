Почему игроки так любят Counter-Strike: Global Offensive?

Говорят, что Counter-Strike: Global Offensive собрала в себе всё лучшее от мира шутеров. Однако ведь крупные обновления на игру выходят не так часто, как хотелось бы, а новые карты практически не добавляются. Так откуда же у CS:GO такая неугасающая популярность? Игровой портал 1Lag задает тот же вопрос.

Основы геймплея и соревновательный режим

Counter-Strike: Global Offensive – многопользовательский шутер от первого лица, выпущенный в 2012 году с лёгкой подачи компании Valve. Игра состоит из нескольких режимов, где наиболее популярным является соревновательный. Стандартная игра включает в себя две команды из пяти человек и длится 30 раундов, каждый из которых ограничен по времени. Побеждает команда, первая выигравшая 16 раундов. Здесь соревнуются террористы, задача которых заключается в установке бомб на карте и их защите, и спецназ, которые должны либо предотвратить установку взрывчатки, либо обезвредить её. Одна из многих отличительных черт данного шутера – система экономики, а именно покупки оружия и обмундирования за деньги, полученные в ходе игры за полезные действия (убийства, установка или обезвреживание бомб, победы в раундах).

Другие режимы в CS:GO

Помимо соревновательного режима в игре также популярным является Deathmatch с возможностью респауна, где победа присуждается за наибольшее количество очков, а не «взятых» раундов. Помимо всего вышеперечисленного игроки смогут попробовать себя в Гонке вооружений, Уничтожении объекта и обычном режиме.

Простота игры

Counter-Strike не предлагает каких-либо сложных игровых механик: большого количества доступных действий, или, например, древа скиллов, которые бы напрямую влияли на показатели в игре. Интерфейс интуитивно понятен – в нём сможет разобраться даже начинающий геймер. По игре выходит множество интересных статей и новостей. Много событий по CS:GO освещает 1Lag.

Киберспорт

CS:GO является, наверное, самым популярным шутером для киберспортивных соревнований. Это достигается, во-первых, благодаря активному развитию этой сферы разработчиками. Во-вторых важную роль играет размеренный и понятный геймплей, за которым будет интересно наблюдать человеку, который далёк от мира игр.

Равенство игроков

По сути все игроки находятся в равных условиях с самого начала, разница лишь в их умениях. К этой же теме относится отсутствие pay-to-win элементов, которые ставят донатеров привилегированное положение над простыми игроками. Единственный платный элемент в игре – скины, которые являются лишь украшением персонажа и оружия, не давая при этом никаких усилений.

Защита от читов

Защита в CS:GO стала намного лучше в сравнении с более старыми версиями. Попытка игрока играть с читами бесповоротно карается VAC-BANом, из-за чего читеры не «доживают» до высоких уровней и встречаются только на первых этапах игры.

Скины и кейсы

Стилизация оружия и открытие кейсов стали неотъемлемой частью игры почти с самой её разработки. Скины и кейсы стали своеобразной валютой в игре – их можно покупать, продавать и обменивать как в самом Steam, так и на сторонних площадках, которых не мало.

Коммьюнити

Как известно, часто игра живёт за счёт модов и дополнений, разрабатываемых самой её аудиторией, и CS:GO не исключение. Среди рядовых игроков довольно часто встречаются картоделы и разработчики модов. Огонька в шутер добавляют не только новые игровые элементы, но и возможность самостоятельного их создания.

Концепция игры была тщательно продумана и выверена разработчиками, поддерживается индустрией киберспорта и инициативным коммьюнити – вот основные причины бессмертной популярности одного из лучших шутеров в мире.

Рано или поздно игроку придется искать бинды и информацию по CS:GO. Так, например, игроку может понадобится команда: Как очистить карту в КС:ГО.