Преимущества внедрения стандарта ИСО 9001

Каждая компания, которая выпускает продукцию, стремится укрепить свои позиции на рынке. В условиях жесткой конкуренции это возможно только при постоянном улучшении качества товаров. Для достижения этой цели на предприятии внедряют систему менеджмента качества (сокращенно – СМК), которая позволяет контролировать все процессы на производстве.
Процедура внедрения СМК определена положениями стандарта ИСО 9001, предполагает разработку документации, назначение ответственных лиц, проведение аудита и использование корректирующих мероприятий.
Для чего внедряют ИСО 9001 на предприятии?
Главная цель применения указанного стандарта заключается в постоянном улучшении качественных показателей продукции при минимизации затрат. Добиться этого вполне реально, если использовать качественное сырье и материалы, модернизированное оборудование. При этом к работе привлекают только квалифицированный персонал с определенным опытом и практическими навыками.
Внедрение ISO 9001 в организации позволяет:
- оптимизировать бизнес-процессы и повысить их эффективность;
- снизить расходы, в том числе, связанные с уменьшением объемов брака;
- наладить обратную связь с потребителем с целью удовлетворения его запросов;
- вовлечь сотрудников в управление организацией и гарантировать им улучшение условий труда.
После успешного прохождения этой процедуры предприниматель может получить сертификат СМК ISO 9001, обратившись к специалистам центра «Рос-Тест».
Главные плюсы применения СМК
Использование в работе положений стандарта ИСО 9001 ведет к улучшению качественных показателей выпускаемых изделий, что позволяет собственнику компании эффективно развивать бизнес и пользоваться следующими преимуществами:
- рост шансов на победу при участии в тендерах;
- сотрудничество с крупными фирмами на постоянной основе;
- укрепление потребительского спроса;
- формирование положительного имиджа;
- повышение конкурентоспособности;
- возможность привлечь инвестиции.
При таких условиях предприниматель может рассчитывать на увеличение получаемой прибыли.
Процедура внедрения СМК в организации
Систему менеджмента качества на предприятии внедряют поэтапно, для этого:
- Проводится предварительный аудит компании – это необходимо, чтобы выяснить ее готовность к нововведениям.
- Создается рабочая группа, распределяются обязанности между ее участниками.
- Разрабатывается внутренняя документация в соответствии с положениями стандарта.
- Обучается персонал на местах, при необходимости проводится проверка знаний.
- Выполняется внутренний аудит, по результатам проверки составляют отчет и принимают решение о применении корректирующих мероприятий – если выявлены недостатки в работе.
- После устранения имеющихся недочетов проводится повторная проверка.
Когда перечисленные этапы пройдены, предприниматель вправе обратиться к экспертам для проведения процедуры сертификации.
Как получить сертификат ISO 9001?
Для оформления указанного документа потребуется:
- Направить заявление на оказание сертификационных услуг в центр «Рос-Тест».
- Выяснить особенности прохождения процедуры в ходе бесплатной консультации.
- Предоставить пакет документов.
- Согласовать сроки и план проведения комплексной проверки.
- Дождаться результатов аудита и ознакомиться с отчетом.
- Получить готовый сертификат лично в офисе или прибегнуть к услугам курьерской доставки. Документ выдается максимум на 3 года, после истечения этого срока процедуру потребуется пройти заново.
Аудит компании включает в себя изучение внутренней документации компании, анализ технологических процессов и операций. В случае выявления несоответствий в работе организации предоставляется время для их устранения.
Сертификат удастся получить только в том случае, если деятельность компании базируется на принципах стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Продолжительность проведения сертификационных мероприятий зависит от масштабов деятельности фирмы, численности персонала, перечня выпускаемых товаров и иных факторов.
Что потребуется подготовить для получения сертификата ИСО 9001?
Для проведения сертификации заявителю понадобится предоставить комплект документации. В перечень сведений входят:
- выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), действительной на момент обращения;
- копия устава;
- копии свидетельств ИНН, ОГРН;
- список выпускаемой продукции или предоставляемых услуг;
- документы, подтверждающие право пользоваться производственными помещениями – копии свидетельства о праве собственности или договора на аренду;
- описания используемой материально-технической базы – указывают оборудование, приспособления, инструменты, транспортные средства;
- документация, подтверждающая наличие у специалистов образования и необходимой квалификации;
- внутренние документы предприятия, регламентирующие его деятельность – приказы, инструкции, планы и иное;
- задокументированные результаты внутреннего аудита;
- лицензии, сертификаты, декларации на продукцию и другие данные – в случае необходимости.
Для внедрения СМК и получения сертификата ИСО 9001обратитесь в ЦС «Рос-Тест». Консультации по всем вопросам бесплатные!