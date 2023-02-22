Преимущества внедрения стандарта ИСО 9001

Каждая компания, которая выпускает продукцию, стремится укрепить свои позиции на рынке. В условиях жесткой конкуренции это возможно только при постоянном улучшении качества товаров. Для достижения этой цели на предприятии внедряют систему менеджмента качества (сокращенно – СМК), которая позволяет контролировать все процессы на производстве.

Процедура внедрения СМК определена положениями стандарта ИСО 9001, предполагает разработку документации, назначение ответственных лиц, проведение аудита и использование корректирующих мероприятий.

Для чего внедряют ИСО 9001 на предприятии?

Главная цель применения указанного стандарта заключается в постоянном улучшении качественных показателей продукции при минимизации затрат. Добиться этого вполне реально, если использовать качественное сырье и материалы, модернизированное оборудование. При этом к работе привлекают только квалифицированный персонал с определенным опытом и практическими навыками.

Внедрение ISO 9001 в организации позволяет:

оптимизировать бизнес-процессы и повысить их эффективность;

снизить расходы, в том числе, связанные с уменьшением объемов брака;

наладить обратную связь с потребителем с целью удовлетворения его запросов;

вовлечь сотрудников в управление организацией и гарантировать им улучшение условий труда.

После успешного прохождения этой процедуры предприниматель может получить сертификат СМК ISO 9001 , обратившись к специалистам центра «Рос-Тест».

Главные плюсы применения СМК

Использование в работе положений стандарта ИСО 9001 ведет к улучшению качественных показателей выпускаемых изделий, что позволяет собственнику компании эффективно развивать бизнес и пользоваться следующими преимуществами:

рост шансов на победу при участии в тендерах;

сотрудничество с крупными фирмами на постоянной основе;

укрепление потребительского спроса;

формирование положительного имиджа;

повышение конкурентоспособности;

возможность привлечь инвестиции.

При таких условиях предприниматель может рассчитывать на увеличение получаемой прибыли.

Процедура внедрения СМК в организации

Систему менеджмента качества на предприятии внедряют поэтапно, для этого:

Проводится предварительный аудит компании – это необходимо, чтобы выяснить ее готовность к нововведениям. Создается рабочая группа, распределяются обязанности между ее участниками. Разрабатывается внутренняя документация в соответствии с положениями стандарта. Обучается персонал на местах, при необходимости проводится проверка знаний. Выполняется внутренний аудит, по результатам проверки составляют отчет и принимают решение о применении корректирующих мероприятий – если выявлены недостатки в работе. После устранения имеющихся недочетов проводится повторная проверка.

Когда перечисленные этапы пройдены, предприниматель вправе обратиться к экспертам для проведения процедуры сертификации.

Как получить сертификат ISO 9001?

Для оформления указанного документа потребуется:

Направить заявление на оказание сертификационных услуг в центр «Рос-Тест». Выяснить особенности прохождения процедуры в ходе бесплатной консультации. Предоставить пакет документов. Согласовать сроки и план проведения комплексной проверки. Дождаться результатов аудита и ознакомиться с отчетом. Получить готовый сертификат лично в офисе или прибегнуть к услугам курьерской доставки. Документ выдается максимум на 3 года, после истечения этого срока процедуру потребуется пройти заново.

Аудит компании включает в себя изучение внутренней документации компании, анализ технологических процессов и операций. В случае выявления несоответствий в работе организации предоставляется время для их устранения.

Сертификат удастся получить только в том случае, если деятельность компании базируется на принципах стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Продолжительность проведения сертификационных мероприятий зависит от масштабов деятельности фирмы, численности персонала, перечня выпускаемых товаров и иных факторов.

Что потребуется подготовить для получения сертификата ИСО 9001?

Для проведения сертификации заявителю понадобится предоставить комплект документации. В перечень сведений входят:

выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), действительной на момент обращения;

копия устава;

копии свидетельств ИНН, ОГРН;

список выпускаемой продукции или предоставляемых услуг;

документы, подтверждающие право пользоваться производственными помещениями – копии свидетельства о праве собственности или договора на аренду;

описания используемой материально-технической базы – указывают оборудование, приспособления, инструменты, транспортные средства;

документация, подтверждающая наличие у специалистов образования и необходимой квалификации;

внутренние документы предприятия, регламентирующие его деятельность – приказы, инструкции, планы и иное;

задокументированные результаты внутреннего аудита;

лицензии, сертификаты, декларации на продукцию и другие данные – в случае необходимости.

Для внедрения СМК и получения сертификата ИСО 9001обратитесь в ЦС «Рос-Тест». Консультации по всем вопросам бесплатные!