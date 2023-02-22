Путин обратился к россиянам со сцены Лужников

В столичных Лужниках проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»
Как пишут Telegram-каналы, на мероприятии уже выступили Владимир Машков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Александр Ф. Скляр и другие российские артисты.
На сцену также вышел президент РФ Владимир Путин. Он поздравил всех с наступающим Днем Защитника Отечества и напомнил, что прямо сейчас идет бой «на наших исторических рубежах за наших людей».
«Мы гордимся теми, кто сражается за нас, сегодня их поддерживает вся страна», — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, при защите российских интересов, людей, культуры, языка и территории «весь наш народ является защитником отечества».
«Когда мы вместе — нам нет равных. За единство российского народа — ура!» — сказал Путин.