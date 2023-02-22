Путин заявил, что в России ждут председателя КНР Си Цзиньпина

В Москве ждут визита председателя Китая Си Цзиньпина по завершении очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось в предыдущие годы. «Все идет поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей», — сказал президент.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о вопросах экономического характера. Путин отметил, что в 2024 году по товарообороту с КНР планируется достичь уровня $200 млрд; между тем уже в 2022-м показатель составил $185 млрд. «Есть все основания полагать, что мы наших целей в уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали: торговый оборот растет», — констатировал российский лидер.

Владимир Путин обратил внимание на сотрудничество Москвы с Пекином и по другим направлениям — в гуманитарной сфере, а также в международных организациях, в том числе ООН, БРИКС и ШОС.

«И конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию — мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой — с Всекитайским собранием народных представителей, которое намечается съездом соответствующим депутатов Китая, где должны быть решены и серьезные кадровые вопросы, мы реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений», — заявил Владимир Путин.

Накануне, 21 февраля, Ван И встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, ранее 22 февраля — с главой МИД Сергеем Лавровым.