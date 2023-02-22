Разгром гособлигаций США

Быстрая переоценка размера увеличения ключевой ставки Федеральной Резервной Системой (ФРС), главным банком США, в этом году во вторник, 21 февраля, вновь потрясла рынок американских облигаций. Причем, с учетом того, что доходность гособлигаций в последние месяцы неуклонно росла, и размеров вчерашней встряски, вполне уместно говорить о разгроме на американском рынке облигаций.

Проблема для держателей американского госдолга, считает Bloomberg, состоит в том, что над рынком нависла еще более серьезная угроза – крепнущее убеждение в том, что ставки останутся высокими и после окончания борьбы ФРС с инфляцией.

Статья по теме: Япония сбрасывает гособлигации США рекордными темпами

В январе произошли ряд неожиданных событий на рынке труда, в розничной торговле и собственно связанных с самой инфляцией. Сейчас уже мало кто сомневается, что ставка будет идти вверх. Прочность экономики США после года агрессивного повышения учетной ставки американским центробанком тоже укрепила сомнения в том, насколько низок уровень ставки, который многие экономисты называют «нейтральным» для роста экономики, и так ли он низок, как раньше.

В ФРС пока продолжают считать нейтральным уровнем 2,5%, т.е. ставку, которая была перед приходом пандемии. Логически рассуждая, к этому уровню ставка должна будет вернуться после победы над инфляцией. Отклонения от этой теории угрожают поднять ключевую ставку в 2023 году на новые высоты.

Американские гособлигации начали короткую рабочую неделю (в третий понедельник февраля американцы отмечают Президентский день) с очередных сильных потерь несмотря на превысившие прогнозы экономические данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global. Процентная ставка по основным, десятилетним облигациям поднялась до 3,95%.

ФРС за 11 месяцев подняла ключевую ставку с почти нулевой до 4,5%. Сейчас ожидается, что уже к лету ставка может вырасти до 5,4%. Напомним, последний раз ключевая ставка в США превышала 5% в 2007 году. Тогда, кстати, нейтральная ставка была значительно выше, чем сейчас – ок. 4%, а ставка по 10-летним облигациям колебалась в интервале 4,5 – 5%. По 10-летним облигациям ставка в 2007 году находилась на уровне 4,63%.

Расчеты нейтральной ставки очень сложны. Кстати, одна из главных проблем – неопределенность относительно задержки во времени между повышением ставки и переменами, которые это вызывает в экономике. Сейчас, к тому же, не ясно, как повлияет на все это пандемия. Свежие прогнозы ФРС обнародует на мартовском заседании. Эксперты сходятся во мнении, что скорее всего она поднимется до 2,5%-3%.

